Energia: Opec rivede al rialzo prospettive mercato petrolifero nella seconda metà del 2021 (3)

- I Paesi del Cartello hanno pompato una media di 24,85 milioni di barili al giorno a febbraio, secondo fonti secondarie utilizzate dall'organizzazione per monitorare la produzione. Secondo l'accordo, l'alleanza Opec + manterrà in gran parte le sue quote, con la Russia che potrà aumentare la produzione di 130.000 barili al giorno e il Kazakhstan di 20.000 barili al giorno, mentre l'Arabia Saudita ha dichiarato che continuerà ad attuare il suo taglio volontario di 1 milione barili al giorno anche ad aprile. Il regno saudita, il più importante membro dell’Opec, ha rispettato i suoi impegni di tagli alla produzione, auto dichiarando una produzione di greggio a febbraio di 8,147 milioni di barili al giorno, mentre le fonti secondarie stimano una produzione di 8,15 milioni di barili al giorno. Si tratta di circa 970.000 barili al giorno al di sotto della quota concordata dall’accordo Opec+. (Res)