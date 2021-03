Pd: Benamati, figura di Letta autorevole, ora avviare fase costituente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gianluca Benamati, deputato del Partito democratico, segnala che "la figura di Enrico Letta è di assoluta autorevolezza e può certamente aiutare il nostro partito - continua su Facebook - a superare questa fase delicata. Sarebbe però da ipocriti non ricordare che le ragioni delle dimissioni di Nicola Zingaretti, legate ad un correntismo esasperato e alla necessità di avviare una riflessione seria sul Pd e sul suo ruolo nella società italiana, permangono del tutto inalterate. Questioni che anzi sono rese ancora più urgenti dall'avvio del lavoro del governo Draghi". L'esponente del Pd aggiunge: "Non si tratta, quindi, di adempiere unicamente all'importante compito di eleggere un segretario, ma anche di avviare un confronto serio per rilanciare un partito in grado di rappresentare un'efficace prospettiva riformista, di costruire alleanze in grado di competere con la destra e con una precisa proposta sul futuro dell'Italia. Una fase che possa rigenerare il Partito democratico e con le caratteristiche di un percorso costituente. Solo così potremo davvero superare l'attuale situazione ed in questo percorso - conclude Benamati - una persona come Enrico Letta è sicuramente preziosa". (Rin)