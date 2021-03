Capitale: Baldino (M5s), poteri speciali a Roma è direzione che Movimento indica da tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimiamo soddisfazione per il fatto che, finalmente, anche in Parlamento, in questi giorni si cominci a parlare dei progetti di legge sui poteri speciali per Roma Capitale, con l'incardinamento delle relative proposte in prima commissione, fra cui quella del collega, Francesco Silvestri, che è di semplice e immediata applicazione". E' quanto afferma in una nota la capogruppo del Movimento 5 stelle in commissione Affari costituzionali della Camera, Vittoria Baldino. "Con la nostra Pdl, infatti, proponiamo di attribuire alla Capitale maggiori poteri amministrativi che ora non ha, come, ad esempio, le gestione diretta di alcuni fondi, come quelli sul trasporto pubblico locale, e maggiori competenza in tema di gestione dei rifiuti. Il lavoro che inizia oggi è importante e richiede uno sforzo condiviso perché bisognerà fare sintesi e farlo in fretta - aggiunge Baldino -. E' giusto, quindi, rivedere l'assetto istituzionale, che riguarda questo tema, lavorando sui progetti di revisione costituzionale presentati – prosegue Baldino - ma, dato che Roma ha bisogno di maggiori poteri ora, per poter sfruttare subito l'imperdibile treno dei fondi europei, ho proposto di procedere con un doppio binario, lavorando al contempo anche sui progetti di legge ordinari di immediata applicazione, come quello del collega Silvestri. Ci fa piacere che ci sia un bel clima politico, con una trasversale unità d'intenti, e che si proceda in una direzione che il Movimento indicava da tempo – conclude l'esponente pentastellata - cioè quella di dotare Roma dei mezzi e dei poteri necessari per poter svolgere il suo importante e specifico ruolo".(Com)