Ambiente: M5s, decarbonizzazione pilastro transizione ecologica, bene Cingolani

- I senatori del Movimento cinque stelle in commissione Industria Gianni Girotto, Cristiano Anastasi, Gianluca Castaldi, Marco Croatti, Gabriele Lanzi e Sergio Vaccaro affermano: "Le parole del ministro Cingolani in merito al piano di ripresa vanno nella direzione che come M5s auspicavamo. Allocare 80 miliardi in progetti legati alla sostenibilità ambientale, per agire in primis sulla decarbonizzazione, con l'obiettivo riduzione delle emissioni del 60 per cento nel prossimo decennio - continuano i parlamentari in una nota -, è lo sbocco naturale di un'inversione di rotta avviata in questa legislatura. Con i due governi Conte infatti è stato tracciato il 'solco' della transizione ecologica di cui parliamo oggi. Dal superbonus al 110 per cento alle comunità energetiche, da Transizione 4.0 per l'industria fino allo stop alle trivellazioni, passando per gli ecobonus per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale e per la diminuzione dei rifiuti agli inceneritori, si può dire che grazie al M5s la via è già stata tracciata". (segue) (Com)