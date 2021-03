Ambiente: M5s, decarbonizzazione pilastro transizione ecologica, bene Cingolani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esponenti pentastellati aggiungono: "Sapere che il governo Draghi la continuerà a percorrere attraverso il neonato Mite è il motivo per cui il M5s ha deciso di esserci in maggioranza, e di incidere. La decarbonizzazione è il pilastro della transizione ecologica: in commissione Industria come M5s daremo il massimo contributo per favorire ancora di più la riconversione dei processi produttivi già impostata grazie a Transizione 4.0 nell'ultima manovra. Su questo - conclude la nota - Cingolani avrà tutto il nostro sostegno". (Com)