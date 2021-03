Vaccino: Ronzulli (Fi), ok a Johnson & Johnson è altro passo avanti contro pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il via libera dell'Ema al vaccino di Johnson & Johnson, il primo a essere monodose, è una gran bella notizia che attendavamo con impazienza, perché segna un altro passo avanti nella lotta contro il Covid. Così in una nota, la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, Licia Ronzulli. "La medicina, la ricerca e la scienza stanno ottenendo risultati fondamentali per sconfiggere la pandemia. La campagna vaccinale deve essere all'altezza di questi importanti successi, tutte le dosi dei vari vaccini che arriveranno a partire dalle prossime settimane dovranno essere somministrate senza sosta", aggiunge. (Rin)