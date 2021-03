Bosnia: Covid, Federazione approva l'acquisto di vaccino russo Sputnik V (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 24 ore in Bosnia Erzegovina sono stati registrati almeno 1.338 casi di contagio da Covid-19 mentre sono 28 i decessi registrati. La Bosnia Erzegovina è ancora in attesa delle prime consegne di vaccini concordate a settembre 2020 con il meccanismo internazionale Covax. Attraverso il programma è previsto l'arrivo nel Paese balcanico di 153.600 dosi di vaccino AstraZeneca e 23 mila dosi di vaccino Pfizer-BioNtech. Per l'acquisto attraverso Covax le due entità bosniache hanno stabilito l'erogazione di quasi 13 milioni di dollari. (Seb)