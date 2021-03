Spagna-Italia: ambasciatore Guariglia partecipa a consiglio direttivo della Camera di commercio italiana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guariglia ha auspicato che "tale positiva dinamica possa ragionevolmente proseguire nei prossimi mesi, anche grazie a specifiche misure intraprese dalla Farnesina". L'ambasciatore ha espresso particolare apprezzamento per l'eccellente piazzamento della Ccis nel ranking annuale della performance del sistema camerale all'estero stilato dal ministero dello Sviluppo economico per il 2019, recentemente pubblicato, e in cui la Camera di Madrid si è collocata seconda. Analoghe parole di apprezzamento sono state, con l'occasione, formulate nei confronti dell'operato della Camera di commercio italiana di Barcellona (settimo posto). "Dobbiamo prepararci alla ripartenza ed essere pronti ad intercettare le nuove opportunità che vedremo arrivare", ha concluso Guariglia, che ha assicurato il pieno supporto dell'ambasciata alla Ccis. (Spm)