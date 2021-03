Siria: Bachelet (Onu), intensificare processi contro presunti criminali di guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha esortato i Paesi a intensificare i processi nei loro tribunali nazionali contro sospetti criminali di guerra in Siria. In un messaggio diffuso in occasione del decimo anniversario del conflitto in Siria, la Bachelet ha sottolineato che i tentativi di deferire le atrocità in Siria alla Corte penale internazionale (Cpi) dell'Aia sono falliti. Come sottolineato dall’Alto commissario Onu, solo una persona è stata condannata in un tribunale straniero per crimini contro l'umanità o crimini di guerra. La Bachelet ha anche chiesto maggiori sforzi per rintracciare decine di migliaia di dispersi, tra cui persone detenute in carceri gestite dalle forze governative in tutta la Siria.(Res)