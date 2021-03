Germania: Corte dei conti critica Fondo ripresa Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte dei conti federale (Brh) ha criticato il Fondo per la ripresa dell'Ue, affermando che la Germania rischia di pagare il debito pubblico degli altri Stati membri. È quanto riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”. Inoltre, secondo il presidente del Brh Kay Scheller, “vi è il rischio che il Fondo per la ripresa alla fine non rafforzi, ma indebolisca l'Ue e la stabilità dell'Unione economica e monetaria”. Come nota “Ard”, la Germania sarebbe “di gran lunga il maggior contributore netto, praticamente l'opposto di ciò che dovrebbe fare” lo strumento dell'Ue contro la crisi. In particolare, il Paese verserà al Fondo “circa 65 miliardi di euro in più di quanti ne riceva”, assumendo rischi per “miliardi di euro a tre cifre”. Secondo Scheller, è dunque “preoccupazione” del Brh informare il legislatore di “possibili sviluppi e rischi indesiderati per il bilancio federale” (segue) (Geb)