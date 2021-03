Germania: Corte dei conti critica Fondo ripresa Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le critiche della magistratura contabile tedesca si concentrano sul fatto che il Fondo europeo per la ripresa non stabilisce “un piano di rimborso chiaro su quale Paese dell'Ue deve pagare quali debiti e quando”. Al riguardo, Scheller avverte: al fine di evitare che gli Stati membri non acconsentano o non vogliano concordare sulla questione in un secondo momento, “si consiglia di impostare i rimborsi dall'inizio”. È, infatti, “più facile” convenire in merito “prima che i fondi siano stati spesi”. Inoltre, sebbene il Fondo per la ripresa sia inteso come un rapido strumento anticrisi, “non sarebbe la prima volta nell'Ue che un programma di aiuti si trasforma in una soluzione permanente”. Al riguardo, il presidente del Brh evidenzia: “La prassi dimostra che gli strumenti introdotti a livello dell'Ue in tempi di crisi diventano regolarmente permanenti”. Inoltre, “spesso si ignora che i costi ei rischi sono giustificati solo nella crisi e non a lungo termine”. La comunitarizzazione del debito degli Stati membri “non deve essere una soluzione permanente”, avverte Scheller. (segue) (Geb)