Germania: Corte dei conti critica Fondo ripresa Ue (3)

- Ulteriore preoccupazione del Brh è il fatto che gli aiuti dell'Ue non siano collegati a riforme negli Stati membri. Per tale motivo, i Paesi dell'Ue “non sono incentivati ​​a prepararsi per crisi future sotto la propria responsabilità”. Il ministero delle Finanze tedesco ha assicurato che lavorerà “per un alto livello di impegno nell'uso” del Fondo europeo della ripresa. Tuttavia, ciò non convince il Brh. Secondo la magistratura contabile della Germania, “prima di assumere una decisione”, il Bundestag e il Bundesrat devono prestare attenzione ai rischi dello strumento durante il dibattito in corso sulla ratifica del Quadro finanziario pluriennale dell'Ue (Qfp) per il 2021-2027, che contiene il Fondo per la ripresa. Secondo Scheller, “un'Ue forte è importante per la Germania e il Fondo per la ricostruzione è un importante strumento contro la crisi”. Tuttavia, non si deve sottovalutare che gli Stati membri sarebbero responsabili del debito pubblico degli altri. (Geb)