Covid: Ema, vaccino Johnson & Johnson a dose singola, efficacia 67 per cento

- L'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha raccomandato di concedere un'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata per il primo vaccino che può essere usato come dose singola. Si tratta del vaccino sviluppato da Janssen per prevenire il Covid-19 nelle persone a partire dai 18 anni di età e che ha una efficacia del 67 per cento. Lo ha annunciato l'Ema spiegando che, dopo una valutazione approfondita, il comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell'Ema ha concluso per consenso che i dati sul vaccino erano solidi e soddisfacevano i criteri di efficacia, sicurezza e qualità. Il vaccino Covid 19 Janssen è il quarto vaccino raccomandato nell'Ue per prevenire il Covid. "Con questa ultima opinione positiva, le autorità di tutta l'Unione europea avranno un'altra opzione per combattere la pandemia e proteggere la vita e la salute dei loro cittadini", ha affermato la direttrice esecutiva dell'Ema, Emer Cooke, aggiungendo che "questo è il primo vaccino che può essere usato come dose singola". (segue) (Beb)