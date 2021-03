Covid: Ema, vaccino Johnson & Johnson a dose singola, efficacia 67 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati di uno studio clinico che ha coinvolto persone negli Stati Uniti, in Sud Africa e nei paesi dell'America Latina hanno scoperto che il vaccino di Janssen era efficace nel prevenire il Covid 19 nelle persone a partire dai 18 anni di età. Questo studio ha coinvolto oltre 44 mila persone. A metà è stata somministrata una singola dose di vaccino e a metà è stato somministrato un'iniezione fittizia. Le persone non sapevano se avevano ricevuto il vaccino o la dose finta. Lo studio ha rilevato una riduzione del 67 per cento del numero di casi di Covid 19 sintomatici dopo 2 settimane nelle persone che hanno ricevuto il vaccino (116 casi su 19.630 persone) rispetto alle persone a cui è stato somministrato placebo (348 persone su 19.691). Ciò significa che il vaccino ha avuto un'efficacia del 67 per cento. Gli effetti collaterali del vaccino anti Covid-19 di Janssen nello studio sono stati generalmente lievi o moderati e sono stati risolti entro un paio di giorni dalla vaccinazione. I più comuni erano dolore al sito di iniezione, mal di testa, stanchezza, dolori muscolari e nausea. La sicurezza e l'efficacia del vaccino continueranno a essere monitorate poiché viene utilizzato in tutta l'Ue, attraverso il sistema di farmacovigilanza dell'Ue e ulteriori studi da parte dell'azienda e delle autorità europee. (segue) (Beb)