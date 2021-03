Covid: Ema, vaccino Johnson & Johnson a dose singola, efficacia 67 per cento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vaccino di Janssen agisce preparando il corpo a difendersi dal Covid-19. È costituito da un altro virus, un adenovirus, che è stato modificato per contenere il gene per la produzione della proteina spike Sars-CoV-2. L'adenovirus trasmette il gene Sars-CoV-2 nelle cellule della persona vaccinata. Le cellule possono quindi utilizzare il gene per produrre la proteina spike. Il sistema immunitario della persona riconoscerà la proteina spike come estranea e produrrà anticorpi e attiverà le cellule T (globuli bianchi) per colpirla. Successivamente, se la persona entra in contatto con il virus Sars-CoV-2, il sistema immunitario della persona vaccinata riconoscerà la proteina spike sul virus e sarà pronto a difendere il corpo da essa. L'adenovirus contenuto nel vaccino non può riprodursi e non causa malattie. La Commissione europea accelererà ora il processo decisionale per concedere una decisione sull'autorizzazione all'immissione in commercio condizionale per il vaccino Janssen, consentendo l'avvio dei programmi di vaccinazione in tutta l'Ue. In linea con il piano di monitoraggio della sicurezza dell'Ue per i vaccini anti Covid-19, il vaccino di Janssen sarà strettamente monitorato e soggetto a diverse attività che si applicano specificamente ai vaccini anti Covid-19. (Beb)