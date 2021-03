Francia: Covid, governo annuncia 20 milioni in più per settore cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese stanzierà 20 milioni di euro supplementari per il settore della cultura, duramente colpito dalla crisi del coronavirus. "Abbiamo già mobilitato 30 milioni di euro, sono 20 milioni di euro supplementari che andranno in soccorso dei settori artistici deboli, della creazione artistica e soprattutto dei giovani laureati", ha detto ai microfoni dell'emittente televisiva "BfmTv" Roselyne Bachelot, ministra della Cultura, dopo un incontro con il primo ministro Jean Castex, e con i sindacati del settore. "Lo Stato ora più che mai è al fianco degli artisti", ha detto Bachelot, spiegando che il governo è al lavoro per decidere la riapertura di cinema e teatri. (Frp)