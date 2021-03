Decreto Covid-Elezioni: ecco le principali misure contenute nel testo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 220 sì, 25 no e 132 astenuti l’Aula di Montecitorio ha approvato in maniera definitiva il decreto recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. Il testo, già approvato dall’emiciclo di palazzo Madama, diventa così legge. A votare contro il provvedimento i deputati di Fratelli d’Italia, mentre il gruppo della Lega ha optato per l’astensione osservando che le misure, come spiegato in dichiarazione di voto da Rossana Boldi, sono state varate dal precedente governo guidato da Giuseppe Conte. Mossa che non convince il deputato democratico Enrico Borghi, della presidenza Pd alla Camera, che sul suo profilo Twitter scrive: "Segnali di navigazione non tranquillissima del governo dal versante Lega: si fa il gruppo sovranista in Ue, ci si astiene sulla conversione del decreto Covid costruito sulla linea della prudenza che Draghi ha fatto propria. Ci tocca ancora a noi tirare la carretta...". (segue) (Rin)