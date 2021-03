Milano: Mascaretti (Fd'I), prima di proseguire con Piano clima confronto con imprenditori comparto auto e commercianti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prima di proseguire con la Pac serve un tavolo comunale di confronto con rappresentanti degli imprenditori e dei lavoratori settore auto e di tutti i commercianti e gli artigiani". È la richiesta rivolta in una nota dal consigliere di Fratelli d'Italia Andrea Mascarettia gli assessori Lipparini e Granelli per valutare gli impatti economici del Piano Area Clima sul settore automotive cittadino e del commercio, quelli più penalizzati dalle misure introdotte dalla giunta. "Al tavolo dovranno essere presenti anche le opposizioni a Palazzo Marino", aggiunge il capogruppo a Palazzo Marino. ""Ciò che è mancato finora sono stati proprio l'ascolto e un confronto serio con le categorie interessate dalle misure introdotte, e proprio questa mancanza e autoreferenzialità della Giunta Sala è alla base degli enormi disagi determinati da molti interventi su viabilità e ambiente, pensati e progettati male. Proprio perché l'ambiente è un tema fondamentale che sta a cuore a tutti noi, ritengo imprescindibile un ascolto serio delle necessità dei cittadini e delle categorie economiche interessate, non sostituibile da presunte consultazioni di 40 cittadini estratti a sorte. Qualora Granelli e Lipparini - conclude Mascaretti - non provvedano tempestivamente alla convocazione di questo tavolo, procederò io stesso ad invitare ad un confronto i soggetti interessati, per dare voce alle numerose problematiche già denunciate e che rischiano di aggravarsi sempre di più nei prossimi anni." (com)