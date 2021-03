India: Jammu e Kashmir, due militanti separatisti uccisi dalle forze di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due militanti separatisti sono stati uccisi oggi dalle forze di sicurezza nel Territorio indiano di Jammu e Kashmir. Lo ha reso noto la polizia territoriale. Secondo la ricostruzione fornita, nel distretto di Anantnag, a Kandipora, nell’area di Bijbehara, era in corso da ieri un’operazione di perlustrazione durante la quale sono stati scoperti presunti terroristi, cui è stata data l’opportunità di arrendersi e che invece hanno aperto il fuoco. Lo scontro è andato avanti per ore: sospeso per il sopraggiungere della notte, è ripreso questa mattina, quando sono stati uccisi i due uomini. I morti sono stati identificati come Adil Ahmad Bhat e Zahid Ahmad Rather, affiliati all’organizzazione terroristica Jaish-e-Mohammad (Jem). Sul luogo del conflitto a fuoco sono state recuperate armi e munizioni. (segue) (Inn)