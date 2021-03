Brasile: inflazione cresce a febbraio dello 0,86 per cento su mese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I costi del paniere sono in gran parte sostenuti dall'incremento dei prezzi dei segmenti educazione (+2,48 per cento) e trasporti (+2,28 per cento), quest'ultimo a sua volta influenzato dall'aumento dei prezzi dei carburanti. Il prezzo della sola benzina è cresciuto infatti del 7,11 per cento in un mese. Aumenti sono stati registrati anche per etanolo (+8,06 per cento), diesel (+5,40 per cento) e Gpl per auto (+0,69 per cento). Di contro ha confermato la tendenza al calo il settore delle spese alimentati, i cui prezzi sono diminuiti lo 0,27 per cento a febbraio. (segue) (Brb)