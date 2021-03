Brasile: inflazione cresce a febbraio dello 0,86 per cento su mese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2020 si è chiuso con un tasso annuale del 4,52 per cento, valore che si collocava sopra l'obiettivo del 4 per cento fissato dalla Banca centrale (Bc), ma all'interno della finestra di tolleranza di 1,5 punti percentuali in più e meno. Per l'anno in corso, l'obiettivo fissato dal Consiglio monetario nazionale (Cnm) è pari al 3,75 per cento, con analoghi margini di tolleranza. L'indice dei prezzi al consumo non potrebbe dunque superare il 5,25 per cento né scendere al di sotto del 2,25 per cento. Nell'ultimo bollettino settimanale "Focus", pubblicato dalla Bc l'8 febbraio, le oltre cento istituzioni finanziarie del paese hanno stimato per il 2021 un'inflazione pari al 3,6 per cento, in crescita rispetto al 3,53 della precedente previsione. Si tratta della quinta proiezione al rialzo consecutiva. (Brb)