- "Rinnovo la mia solidarietà al presidente Mattarella per le inqualificabili minacce ricevute durante la prima ondata della pandemia. Bene le indagini per stanare i troppi leoni da tastiera che seminano odio sui social. Questo è il tempo dell'unità nazionale". Lo afferma in una nota il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta. (Com)