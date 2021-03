Vaccino: Gelmini, persone con gravi disabilità tra le categorie prioritarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vaccini vadano alle categorie che ne hanno davvero diritto: nell’ultima riunione con le Regioni, lo scorso 5 marzo, anche su stimolo del ministro Stefani, avevo chiesto l’inserimento delle persone con gravi disabilità e di chi si prende cura di loro, tra le categorie prioritarie. Nel nuovo piano vaccini questa indicazione di buon senso è realtà, e ne siamo estremamente soddisfatti. Lo ha detto, secondo quanto si apprende, la ministra per gli Affari regionali e le Autonomie Mariastella Gelmini nel corso della conferenza Stato-Regioni a cui partecipano anche il ministro della Salute Roberto Speranza, la ministra per le Disabilità Erika Stefani, il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 Paolo Figliuolo e il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio. (Rin)