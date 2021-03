Covid: Fontana, scuole chiuse scelta dolorosa ma necessaria, non cerco consenso facile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiudere le scuole è stata una scelta "dolorosa, ma necessaria". Lo ha spiegato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a True Show, su Telelombardia. "Per me è una sofferenza e io sono costretto a fare il contrario di quello in cui credo: credo che la scuola dovrebbe essere sempre aperta, in presenza. I ragazzi devono avere la possibilità di stare insieme, di confrontarsi, di socializzare, di abbracciarsi, di litigare e invece io devo prendere dei provvedimenti esattamente contrari e sono costretto a chiudere le scuole", ha detto Fontana, spiegando poi che "il motivo per cui l'ho fatto è perché mi sono confrontato lungamente anche con il ministro e il ministro mi ha detto che purtroppo la nuova velocità della diffusione di questo virus mutato necessitava risposte immediate e mi ha detto che anche rinviare di 24 ore una scelta avrebbe potuto comportare delle conseguenze negative". "L'altra ragione - ha aggiunto - è stata aver ascoltato e letto purtroppo che anche dei bambini iniziavano ad avere delle conseguenze gravi e iniziavano a essere ricoverati in terapia intensiva. Per cui in questo caso ho preso una decisione. So che ha comportato delle conseguenze negative sulle famiglie e delle critiche nei miei confronti, ma io ormai sono dell'opinione che in questo caso bisogna soltanto pensare come unico obiettivo a tutelare i propri cittadini, anche se magari non comprendono la scelta e ti contestano". "Non bisogna cercare facile consenso, ma fare delle scelte dolorose, ma necessarie", ha concluso Fontana. (Rem)