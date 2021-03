Vaccini: Fontana, riconosco che sul discorso informatico siano stati fatti errori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io riconosco che sul discorso informatico siano stati fatti degli errori, che ci siano state manchevolezze e sono il primo che mi imbestialisco su queste cose". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, intervenendo su Telelombardia, rispondendo a chi gli ha chiesto un commento sulle dichiarazioni del leader della Lega Matteo Salvini che gli scorsi giorni ha parlato di qualcosa che non è andato a livello tecnico nell'organizzazione della campagna vaccinale in Lombardia. "Non è che io mi diverta a leggere che ci sono centri vaccinali nei quali hanno mandato a vaccinarsi gente che abitava a 40 chilometri di distanza e non quelli che abitavano a un chilometro - ha aggiunto - ciò detto credo sia giusto riconoscere i propri errori e quelli dei propri collaboratori, stiamo cercando di dare una risposta, modificando quel sistema e chiedendo aiuto e collaborazione anche alle Poste le quali interverranno con la loro piattaforma e quindi cercheranno di integrare le manchevolezze che sono state evidenziate". (Rem)