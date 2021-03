Imprese: Generali, 2020 anno senza precedenti, da crisi opportunità di progettare la ripartenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2020 è stato un anno senza precedenti, caratterizzato da una pandemia che ha sconvolto la nostra quotidianità e cambiato profondamente il nostro mondo: davanti a questo scenario così complesso, Generali ha saputo reagire in modo rapido e decisivo, mettendo in atto una serie di azioni che hanno permesso di ridurre l’impatto negativo della pandemia sul business. È quanto si legge in una lettera che il presidente e l’amministratore delegato del Gruppo, rispettivamente Gabriele Galateri di Genola e Philippe Donnet, hanno indirizzato agli azionisti in occasione dell’approvazione dei conti 2020. “Abbiamo garantito la piena continuità operativa e il massimo sostegno ai clienti anche nelle fasi di maggior criticità, in linea con la nostra ambizione di essere partner di vita: abbiamo poi portato avanti l’esecuzione disciplinata di Generali 2021, un piano strategico che si è dimostrato pienamente efficace anche nell’attuale contesto di mercato, confermando il pieno impegno nel raggiungimento dei target finanziari”, scrivono i vertici del Leone di Trieste. “Il focus sull’eccellenza tecnica, la forza della rete distributiva, il modello di business diversificato, la solidità patrimoniale e l’eccellenza nell’innovazione hanno continuato a rappresentare i principali punti di forza di Generali”, continuano i due manager. (segue) (Rin)