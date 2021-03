Imprese: Generali, 2020 anno senza precedenti, da crisi opportunità di progettare la ripartenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A questi, proseguono, si aggiungono “un impegno sempre più forte nei confronti della sostenibilità e la volontà di continuare ad investire nella formazione delle nostre persone”. Da ogni grande crisi, prosegue la lettera, c’è l’opportunità di “progettare la ripartenza all’insegna della sostenibilità: consapevoli del ruolo primario che come player assicurativo globale svolgiamo all’interno del sistema socio-economico, e forti della nostra esperienza come investitore di lungo termine, vogliamo fare la nostra parte”. In primo luogo, spiegano, contribuendo a rendere più resiliente il sistema economico e la società; rispondendo ai nuovi stili di vita e alle nuove necessità dei clienti; e investendo nella ripresa green. “Nel 2021 celebriamo il nostro 190mo anno di fondazione: in quasi due secoli di storia abbiamo superato con successo numerose altre crisi storiche, senza mai tradire il nostro purpose che è quello di aiutare le presone a costruirsi un futuro più sicuro, prendendoci cura della loro vita e dei loro sogni”, concludono i due manager. (Rin)