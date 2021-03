Speciale difesa: Procacci (Avio Aero), investimento sul Tempest è esistenziale per il settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’investimento sul Tempest è esistenziale per l’intero settore, non solo militare ma anche civile”. Lo ha sottolineato l’amministratore delegato di Avio Aero, Riccardo Procacci, in audizione nella commissione Difesa della Camera. Investire sul programma “significa dotare il sistema industriale italiano ed europeo di tecnologie a oggi non disponibili”. Questo, quindi, “significherà da una parte essere poi in grado di sostenere un sistema d’arma innovativo e di competere sui mercati internazionali", dall'altra di "creare una base di conoscenza e di proprietà intellettuale che sarà distintiva per tutto il settore aeronautico italiano ed europeo per i prossimi anni”, ha spiegato Procacci. (Rin)