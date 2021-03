Speciale difesa: India-Usa, segretario alla Difesa Austin in visita a Nuova Delhi dal 19 al 21 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, sarà in visita in India dal 19 al 21 marzo e incontrerà l’omologo Rajnath Singh e altri esponenti del governo di Nuova Delhi. Lo annuncia un comunicato del ministero della Difesa indiano. Le parti, si legge nella nota, discuteranno dell’ulteriore rafforzamento della cooperazione bilaterale di settore e scambieranno opinioni sulle sfide della sicurezza regionale e il comune interesse al mantenimento di una regione indo-pacifica libera, aperta e inclusiva. In particolare si concentreranno sul consolidamento della cooperazione tra forze armate, nell’industria e nel commercio di prodotti per la difesa. Secondo indiscrezioni della stampa indiana, l’esecutivo guidato da Narendra Modi approverà il mese prossimo l’acquisto dagli Stati Uniti di 30 droni armati General Atomics MQ-9 Reaper, una transazione da tre miliardi di dollari. (Inn)