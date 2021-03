Speciale difesa: Expo 2020 Dubai, il contributo di Leonardo alla settimana Global Goals

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un intervento dal titolo “The Space Technologies challenge to reconcile necessities for the Planet’s future: Sustainability and development”, ospitato all’interno del programma del Padiglione Italia, Luigi Pasquali – Coordinatore delle attività spaziali di Leonardo – ha spiegato il contributo che la tecnologia spaziale può offrire per un mondo più sostenibile. L’intervento si inserisce all’interno dell’evento digitale che Expo 2020 Dubai dedica ai "Global Goals” dell’Onu. “I Sustainable Development Goals dell’Agenda 2030 dell’Onu ci danno delle indicazioni molto chiare: abbiamo meno di 10 anni per affrontare il tema del cambiamento climatico e le tecnologie spaziali possono offrire un grande supporto per affrontare questa sfida”, ha affermato Pasquali secondo quanto riferisce una nota di Leonardo. I dati provenienti dai satelliti di osservazione della Terra, infatti, sono ormai alla base del monitoraggio dei cambiamenti climatici e delle analisi legate alla desertificazione, all’innalzamento del livello dei mari o all’inquinamento. Satelliti come PRISMA (di proprietà dell’Agenzia Spaziale Italiana), equipaggiato con il sensore iperspettrale più potente al mondo e realizzato da Leonardo, come la costellazione italiana COSMO-SkyMed (dell’Agenzia Spaziale Italiana ASI e del Ministero della Difesa italiano) e le Sentinelle del programma europeo Copernicus, permettono già oggi di osservare fenomeni come lo scioglimento e lo spostamento dei ghiacciai, gli sversamenti di petrolio, il consumo di acqua e terra, la deforestazione abusiva, ma anche monitorare lo stato del patrimonio culturale e artistico. (Com)