Speciale difesa: Senegal, proteste pro-Sonko, video mostra uomini armati sparare alla folla

- Con l'aiuto di un esperto di balistica, "Les Observateurs" sottolineano che l'uomo armato di fucile a pompa, vestito con una giacca blu scuro, spara almeno quattro volte, imbracciando il fucile all'altezza del petto. La caduta di un bossolo a terra testimonia dei colpi sparati: secondo l'esperto, in questo caso i proiettili potrebbero essere veri o a salve. Nel caso dell'altro uomo armato di fucile, invece, il tecnico ha precisato che si tratta di un modello già in uso nelle truppe dell'esercito, l'HK-G36 appunto. Il dettaglio apre all'ipotesi che almeno uno dei due uomini fosse un poliziotto in borghese, come già denunciato da attivisti della società civile. Secondo il segretario generale dell'Incontro africano per la difesa dei diritti umani (Radhho), Sadikh Niass, agenti in borghese sono stati segnalati durante le manifestazioni dei giorni scorsi e sono stati accusati dai manifestanti di averli colpiti con bastoni. (Res)