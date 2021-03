Speciale difesa: Germania, studio Iw, necessario netto aumento spese militari per raggiungere obiettivo Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania deve aumentare nettamente le proprie spese militari per raggiungere l'obiettivo del 2 per cento del Pil in investimenti per la difesa. A oggi, la Repubblica federale tedesca ha raggiunto tale quota “soltanto per due terzi” e, nella pianificazione finanziaria del governo fino al 2024, non è previsto “alcun miglioramento sostanziale”. È quanto si apprende da uno studio dell'Istituto per l'economia tedesca di Colonia (Iw), come riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”. Secondo l'analisi, per raggiungere l'obiettivo dell'Alleanza atlantica, stabilito nel 2014 e con scadenza decennale, la Germania dovrebbe stanziare per il proprio strumento militare 86 miliardi di euro tra il 2021 e il 2024. Come nota la “Sueddeutsche Zeitung”, il totale è pari a circa il doppio dell'attuale bilancio del ministero della Difesa tedesco, che raggiunge i 47 miliardi di euro. (Geb)