Speciale difesa: Usa, sondaggio Rasmussen, elettori Usa preoccupati dalla salute del presidente Biden

- La metà dei potenziali elettori degli Stati Uniti teme che il presidente Usa, Joe Biden, non sia "fisicamente e mentalmente all'altezza" del suo incarico. E' quanto emerge da un sondaggio pubblicato da Rasmussen Reports, e rilanciato dalla stampa Usa di orientamento conservatore. Il 50 per cento esatto dei partecipanti al sondaggio ha espresso dubbi in merito alle condizioni di salute di Biden, mentre il 48 per cento ha espresso una fiducia completa o moderata nell'inquilino della Casa Bianca. Secondo Rasmussen, l'insicurezza degli elettori statunitensi è alimentata dal rifiuto di Biden di confrontarsi con la stampa: il presidente si è insediato alla Casa Bianca lo scorso 20 gennaio, e da allora non ha mai preso parte ad una vera e propria conferenza stampa: un "silenzio ufficiale" di 50 giorni che nelle ultime settimane ha esposto il presidente a critiche e perplessità. Nei giorni scorsi i media conservatori hanno posto l'accento su una serie di episodi: dalla decisione della Casa Bianca di interrompere senza preavviso una diretta, quando al presidente sono state poste domande dai giornalisti; sino ad apparenti momenti di confusione del presidente, come lo scorso 9 marzo, quando Biden è parso dimenticare il nome del segretario della Difesa Lloyd Austin, riferendosi a lui come "quel tizio in divisa". Le insinuazioni in merito allo stato di salute e alla lucidità di Biden hanno segnato anche i mesi precedenti le elezioni presidenziali dello scorso novembre, nonostante Biden non abbia mai fatto mistero di soffrire di una forma di dislessia. (Nys)