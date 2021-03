Tanzania: ministro della Giustizia respinge speculazioni su stato di salute presidente Magufuli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il ministro della Giustizia della Tanzania, Mwigulu Nchemba, ha respinto le speculazioni circa le condizioni di salute del presidente John Magufuli, che non compare in pubblico da quasi due settimane. In una dichiarazione rilasciata alla stampa, Nchemba ha tenuto a precisare che Magufuli "non è un presentatore televisivo o il leader di un club di jogging, quindi non ha bisogno di pubblicare selfie ogni giorno". Secondo quanto dichiarato alla "Bbc" dal leader dell'opposizione in esilio, Tundu Lissu, Magufuli sarebbe ricoverato in ospedale in Kenya dopo aver contratto il coronavirus. Altre fonti citate da alcuni media internazionali sostengono che il capo dello Stato sarebbe gravemente malato. Nessuna dichiarazione ufficiale è sinora giunta da parte della presidenza. Ieri lo stesso Lindu aveva dichiarato che Magufuli è ricoverato in ospedale con difficoltà respiratorie. "Il benessere del presidente è motivo di grave preoccupazione pubblica. Siamo informati quando (l'ex presidente Jakaya) Kikwete ha subito un intervento chirurgico alla prostata. Ci è stato detto quando (l'altro ex presidente Benjamin) Mkapa è stato operato per la sostituzione dell'anca. Non siamo tenuti all'oscuro quando (l'altro ex presidente Julius) Mwalimu ha combattuto contro la leucemia. Chi è Magufuli da non farci meritare di sapere?", ha scritto Lissu su Twitter.