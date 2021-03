Tanzania: ministro della Giustizia respinge speculazioni su stato di salute presidente Magufuli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è chiaro se l'attuale capo dello Stato abbia contratto il Covid-19. Per mesi Magufuli ha insistito sul fatto che la pandemia di Covid-19 fosse sotto controllo e ha incoraggiato l'uso di rimedi erboristici. Di recente lo stesso presidente ha esortato i cittadini tanzaniani a “non farsi prendere dal panico” di fronte all’emergenza Covid, affermando che la pandemia potrebbe essere una "prova voluta da Dio". Intervenendo al funerale del suo capo di gabinetto John Kijazi, morto per una malattia “sconosciuta” durante le cure a cui si era sottoposto, Magufuli ha quindi chiesto tre giorni di preghiera e digiuno ai suoi concittadini. “È possibile che questa sia un'altra prova, ma a Dio volendo vinceremo. Non spaventiamoci a vicenda perché altrimenti non vinceremo. È possibile che abbiamo offeso Dio o che siamo stati messi alla prova”, ha dichiarato il capo dello Stato. “I leader religiosi continuano a incoraggiare le preghiere, vinceremo. Dio non può abbandonare questa nazione”, ha aggiunto. Il governo non pubblica da mesi dati ufficiali sulla pandemia. (Res)