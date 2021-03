Spagna: Arrimadas (Cs), popolari hanno avuto rassicurazioni su sostegno a giunta regionale Madrid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciudadanos aveva rassicurato il Partito popolare (Pp) sul sostegno alla presidente della Comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso. Lo ha affermato la leader di Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, che sostiene di aver chiamato il segretario dei popolari, Pablo Casado, per spiegargli che la sua formazione non avrebbe promosso mozioni di sfiducia nella Comunità di Madrido in Castiglia e Leon, al contrario di quanto avvenuto a Murcia. In un'intervista televisiva ad "Antena 3", Arrimadas ha giustificato la decisione di Murcia con il mancato rispetto degli accordi che ha provocato "instabilità" nella regione, in particolare in campo sanitario. "Ayuso ha rotto un governo perché ci stava pensando da tempo", ha evidenziato Arrimadas, negando, di fatto la versione ufficiale della presidente della Comunità di Madrid. La rottura di Murcia, dunque, secondo la presidente di Cs era "limitata a una situazione molto specifica e non potevamo più continuare a essere complici". Ieri, il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) e Cs avevano presentato una mozione di sfiducia contro il governo regionale di Murcia del Pp guidato da Fernando Lopez Miras e la giunta comunale del capoluogo di regione per "strapparli" al Pp dove governava in coalizione con Cs. Poche ore dopo, Isabel Díaz Ayuso ha firmato lo scioglimento dell'Assemblea di Madrid e la richiesta di elezioni anticipate il 4 maggio. (Spm)