Ue: Commissione, 530 milioni di euro in più a Fondo solidarietà per salute in 17 Stati, Italia compresa

- La Commissione europea propone oggi un pacchetto di quasi 530 milioni di euro di sostegno finanziario aggiuntivo nell'ambito del Fondo di solidarietà dell'Ue (FsUe) che contribuirà agli sforzi compiuti da 17 Stati membri e 3 Paesi in via di adesione (Austria, Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Portogallo, Romania, Spagna e Albania, Montenegro e Serbia) per salvaguardare la salute pubblica nella lotta al coronavirus. Questo finanziamento sosterrà parte della loro spesa pubblica per dispositivi di protezione medica e personale, sostegno di emergenza alla popolazione e misure di prevenzione, monitoraggio e controllo della diffusione della malattia. La commissaria per la coesione e le riforme, Elisa Ferreira, ha dichiarato che il Fondo di solidarietà dell'Ue "è una dimostrazione concreta della solidarietà europea in azione" in quanto "fin dalla sua creazione, ha fornito assistenza e sollievo efficaci a milioni di persone nei momenti difficili". "L'anno scorso abbiamo esteso il suo campo di applicazione per coprire le principali emergenze sanitarie. Ora stiamo proponendo di mobilitare l'assistenza finanziaria necessaria per il coronavirus. Il FsUe sta ancora una volta portando a termine la sua missione principale", ha aggiunto. (segue) (Beb)