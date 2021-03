Israele: ufficio Netanyahu, visita negli Emirati rinviata per "difficoltà" con Giordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, avrebbe dovuto recarsi oggi negli Emirati Arabi Uniti, "ma a causa delle difficoltà nel coordinare il suo volo per sorvolare lo spazio aereo della Giordania, la visita è stata rinviata". Lo rende noto l'ufficio del capo dell'esecutivo di Gerusalemme. "Queste difficoltà apparentemente sono derivate dall'annullamento della visita del principe ereditario giordano Hussein bin Abdullah presso il Monte del Tempio (la Spianata delle moschee per i musulmani a Gerusalemme, ndr) a causa di una disputa sulle disposizioni in materia di sicurezza nel sito", fa sapere l'ufficio di Netanyahu. L'entourage del primo ministro fa sapere che "nell'ultima ora, la Giordania ha annunciato che stava approvando il volo del primo ministro nei cieli della Giordania, ma poiché l'annuncio è stato ricevuto in ritardo, è stato concordato dal primo ministro e dall'erede al trono degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mohammed bin Zayed, che verrà coordinata una data diversa per la visita del primo ministro". Nel pomeriggio, conclude la nota, Netanyahu incontrerà i premier di Repubblica Ceca e Ungheria, rispettivamente Andrej Babis e Viktor Orban, per un vertice trilaterale sulla promozione della cooperazione nei settori della ricerca, dello sviluppo e della produzione di vaccini. (Res)