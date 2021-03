Energia: Raggi, in anno Covid 2 milioni di spostamenti con sharing e mezzi elettrici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’anno del Covid, il 2020, “abbiamo registrato a Roma oltre due milioni di spostamenti con mezzi in sharing ed elettrici”. Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi che ha inaugurato questa mattina l’Enel X Store di Corso Francia, con la prima area di ricarica ultrafast per i veicoli elettrici in città, in collaborazione con Volkswagen group Italia. "A Roma abbiamo puntato da subito sulla mobilità elettrica e sostenibile, dal 2018 abbiamo approvato un regolamento per avviare l'elettrificazione pubblica con l'installazione di centinaia di colonnine lente, quelle tradizionali”. Il centro di Enel X store inaugurato oggi "è importante perché consente di avere un punto di ricarica superveloce, ma stiamo lavorando per installarne altre”. Inoltre, “non solo abbiamo rimesso in funzione molti minibus elettrici abbandonati da anni ma stiamo modificando alcuni depositi degli autobus per dotarci di autobus elettrici". (segue) (Rer)