Energia: Raggi, in anno Covid 2 milioni di spostamenti con sharing e mezzi elettrici (2)

- "Ai romani piace la mobilità sostenibile”, ha aggiunto Raggi, "abbiamo portato monopattini elettrici e aumentato il numero di bici elettriche che nell’anno della pandemia sono state utilizzate in massa, forse anche per la paura di usare i mezzi pubblici. Ora dobbiamo cambiare e puntare all’opportunità che questo cambiamento può offrire". "La sostenibilità deve essere un tema fondamentale della prossima tornata elettorale", ha aggiunto la prima cittadina di Roma. “Si parla di sostenibilità da anni, e la pandemia ci ha fatto capire come sia la chiave di volta del futuro”. Citando Papa Francesco ha aggiunto: "lo ha detto il Santo Padre, abbiamo un'unica casa, è questa e la dobbiamo proteggere". “Credo sia fondamentale parlare di mobilità elettrica, ma è importante far vedere anche che ci sono programmi reali. Roma è una città che ha 2.800 anni di storia ed è la più elettrificata d’Italia, un risultato raggiunto nonostante tutti i problemi che abbiamo in relazione anche alla tutela del patrimonio artistico e archeologico. Infatti le soprintendenze e gli enti devono tutelare il nostro patrimonio, e devono farlo anche alla velocità alla quale stiamo cambiando, e credo lo stiamo facendo con successo", aggiunge la sindaca, ricordando che "il nostro piano punta molto sulla mobilità sostenibile privata e pubblica". (Rer)