- Un nuovo caso Covid a Palazzo senatorio in Campidoglio. Per questo motivo stamattina è stata effettuata la sanificazione, dalle 6 alle 11, del Gabinetto della sindaca e degli ambienti circostanti: ascensori e sbarchi d'accesso, parti comuni e i servizi igienici del terzo piano, tutti gli ambienti di quarto e quinto piano. Oggi alle 14 in Aula Giulio Cesare si riunirà regolarmente l'Assemblea capitolina. (Rer)