Fisco: Meloni, lotteria scontrini è un flop, governo sospenda iniziative e destini risorse a ristori

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, afferma: "Oggi il sorteggio dei primi vincitori della lotteria degli scontrini, misura che con il cashback costa allo Stato italiano circa 5 miliardi di euro di soldi degli italiani. Perché di questo parliamo. In piena emergenza Covid - continua la parlamentare in una nota - il governo Conte ha destinato 11 miliardi per i ristori e quasi 5 miliardi alla guerra al contante. Oltretutto, dati alla mano, l'iniziativa è stata un flop visto anche il bassissimo numero degli esercenti che vi hanno aderito (soltanto uno su tre)". Meloni aggiunge: "Fratelli d'Italia ha chiesto ufficialmente al premier Draghi, al nuovo governo e alla nuova maggioranza di sospendere il cashback e di destinare questi 5 miliardi ai ristori: famiglie e imprese sono in ginocchio e non ci sono né soldi, né tempo da perdere in iniziative inutili. Per ora - conclude la leader di Fd'I - la maggioranza non ci ha consentito di discutere questa proposta, ma auspichiamo che Draghi ci ascolti". (Com)