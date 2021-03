Roma: "ti voglio vedere morto", 10 indagati per ingiurie a Mattarella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Armiamoci e andiamo ad ammazzare quel figlio di ...", "ti auguro di morire male", "non vedo l'ora che ci sia il tuo funerale", oppure “pezzo di ... ti voglio vedere morto". È su frasi di questo tenore rivolte via web al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante la primavera scorsa quando le restrizioni Covid si facevano sempre più stingenti, che gli investigatori della polizia postale hanno indagato per risalirne agli autori. Frasi gravissime e tali che per innescare le indagini non è stato necessario una denuncia da parte degli interessati, ma che ha visto gli inquirenti muoversi in autonomia ipotizzando il reato di offesa all'onore e al prestigio del Capo dello Stato. (segue) (Rer)