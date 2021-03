Aerospazio: Regione Lazio e Asi stanziano un milione per avvio nuove imprese di settore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I progetti selezionati verranno incubati per 2 anni presso gli spazi del Tecnopolo Tiburtino. Per quanto riguarda le domande potranno essere presentate secondo un calendario annuale di scadenze periodiche consultabili sul sito di Lazio innova fino a esaurimento dei fondi. Oltre alla presentazione della call, durante l'evento si è tenuta anche la discussione dal titolo "Start-up, innovazione, ricerca: l'eccellenza si fa valore": il settore aerospaziale, infatti, è uno dei punti di forza del Lazio; è composto da università e centri di ricerca di fama mondiale, grandi imprese e unità produttive di proprietà di gruppi internazionali, ma anche da pmi in grado di fornire componenti, servizi e supporto tecnico-industriale. Alla presentazione della nuova call stamattina hanno partecipato, tra gli altri, Giorgio Saccoccia, presidente dell'Agenzia spaziale italiana, ed Elodie Viau, direttrice per le Telecomunicazioni dell'Agenzia spaziale europea (Esa). (Com)