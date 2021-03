Spagna: sistema informatico Centro per l'impiego fuori uso da due giorni dopo attacco cibernetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema informatico del Servizio pubblico per l'Impiego spagnolo (Sepe) non è stato ancora ripristinato dopo l'attacco hacker subito martedì scorso, provocando notevoli disagi in tutto il Paese. La Centrale sindacale indipendente e dei funzionari (Csif) del Sepe ha spiegato che l'attacco informatico impedisce oltre alla gestione degli appuntamenti con i richiedenti dei sussidi di disoccupazione, anche "di eseguire i passi necessari per questo riconoscimento" non potendo accedere al sistema. Il ministero del Lavoro ha garantito che sta lavorando per ripristinare il servizio "il più presto possibile con le massime garanzie di sicurezza". Il Csif ha lamentato il fatto che da mesi chiede "un forte sostegno negli investimenti tecnologici, dal momento che le applicazioni e i sistemi informatici hanno un'età media di circa 30 anni".(Spm)