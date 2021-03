Sardegna: assestamento di bilancio, in arrivo una manovra da 25 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venticinque milioni di euro per i lavoratori che sono stati maggi ormante danneggiati dalla crisi economica dovuta al Covid. E' quanto previsto dall'assestamento di bilancio messo a punto dalla giunta regionale della Sardegna. L'esecutivo regionale attende di sapere a quanto ammonterà il contributo statale per il minor gettito causato dalla pandemia. La manovra conterrà anche due provvedimenti stralciati dalla "finanziaria tecnica" approvata lo scorso mese. Si tratta della costituzione di un fondo di sviluppo delle attività produttive e del Mercato del Lavoro finanziato con fondi europei, nazionali e regionali: avrà una dotazione è di 2 milioni per il 2021 e lo stesso importo è previsto per il 2022 e il 2023. Il fondo ha lo scopo di creare condizioni per lo sviluppo delle attività imprenditoriali esistenti e per la creazione di nuove imprese con sovvenzioni per la riduzione del costo del lavoro. Previsti anche interventi da rifinanziare sempre in chiave anti Covid. Tra questi tre milioni di euro per tirocini, voucher e bonus, 7 milioni di euro per l'assegnazione delle indennità una tantum già previste nella legge salva imprese del luglio scorso, altri 7 milioni per il fondo Resisto istituito a luglio.(Rsc)