Covid: Garante privacy, sì a nuova funzionalità app Immuni

- Il Garante per la privacy, nell’esprimersi sugli aggiornamenti del sistema di allerta Covid-19, ha autorizzato il ministero della Salute ad attivare una nuova funzionalità dell’app Immuni che consente a una persona risultata positiva di attivare in autonomia la procedura per allertare i suoi contatti stretti. Con l’introduzione della nuova funzionalità la persona risultata positiva potrà interagire direttamente con il sistema di allerta Covid-19 inserendo, nell’apposita sezione dell’app Immuni, il codice univoco nazionale (Cun) attribuito dal Sistema tessera sanitaria al proprio referto di un test diagnostico per Covid-19 che ha avuto esito positivo, insieme alle ultime 8 cifre della tessera sanitaria. Lo si legge nella Newsletter del Garante per la privacy. Il sistema di allerta Covid-19, dopo aver verificato i dati forniti, provvederà ad abilitare il caricamento delle chiavi temporanee (c.d. Tek) generate dallo smartphone dell’utente risultato positivo, necessarie ad allertare i suoi contatti stretti. Una volta effettuato con successo il caricamento delle Tek, il sistema di allerta Covid-19 invaliderà il codice Cun, così da impedirne ulteriori utilizzi. (segue) (Rin)