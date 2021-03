Covid: Garante privacy, sì a nuova funzionalità app Immuni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La versione aggiornata della valutazione di impatto predisposta dal ministero è stata ritenuta in linea con le indicazioni fornite dal Garante nel corso delle interlocuzioni informali avute con i rappresentati del ministero stesso, del Mef, del Dipartimento per la trasformazione digitale e della Sogei. L’attenzione del Garante si è incentrata in particolare sulle misure adottate a tutela della sicurezza del sistema di allerta Covid-19 e sulle nuove funzionalità introdotte dal ministero per semplificare l’utilizzo dell’app Immuni da parte degli utenti risultati positivi, rendendo più efficace l’invio delle notifiche di esposizione al rischio di contagio ai loro contatti stretti. (Rin)