Ue: Parlamento, sì a introduzione meccanismo aggiustamento carbonio a frontiere

- Il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione che propone l'introduzione di un Meccanismo di aggiustamento del carbonio alla frontiera (Cbam - Carbon Border Adjustment Mechanism) compatibile con l'Organizzazione mondiale del commercio (Omc). Lo si apprende da una nota del Parlamento europeo che ha spiegato che il testo è stato approvato con 444 voti favorevoli, 70 contrari e 181 astensioni. Nella risoluzione, inoltre, si sottolinea che la maggiore ambizione dell'Ue sul cambiamento climatico non deve portare alla "fuga di carbonio", ossia alla fuga all'estero delle imprese comunitarie. I deputati hanno proposto di applicare un prezzo sulle emissioni di Co2 di alcuni beni importati nell'Ue, se provengono da Paesi con standard climatici meno ambiziosi. Ciò creerebbe una parità di condizioni a livello globale, nonché un incentivo per le industrie europee e non europee a decarbonizzarsi, in linea con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi. (segue) (Beb)