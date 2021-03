Ue: Parlamento, sì a introduzione meccanismo aggiustamento carbonio a frontiere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dazio sulle importazioni dovrebbe essere compatibile con l'Omc e non essere usato impropriamente come strumento per rafforzare il protezionismo. Deve quindi essere progettato specificamente per soddisfare gli obiettivi climatici. Le entrate generate dovrebbero, secondo i deputati, essere utilizzate come parte delle risorse proprie per aumentare il sostegno agli obiettivi del Green Deal nel bilancio Ue. Il nuovo meccanismo dovrebbe essere parte di una più ampia strategia industriale Ue che copra tutte le importazioni di prodotti e materie prime previste dallo scambio delle quote di emissione (Ets). In una fase iniziale, già entro il 2023, si dovrebbero coprire il settore energetico e i settori industriali ad alta intensità energetica, come il cemento, l'acciaio, l'alluminio, la raffinazione del petrolio, la carta, il vetro, i prodotti chimici e i fertilizzanti, che continuano a beneficiare di consistenti quote gratuite e rappresentano tuttora il 94 per cento delle emissioni industriali nell'Ue. Per i deputati, fissare il dazio del Cbam allo stesso valore delle quote Ue nell'ambito dell'Ets è una strategia che funzionerà meglio rispetto alle misure attuali, che danno quote di Co2 gratuite a determinati settori per combattere la delocalizzazione delle emissioni di carbonio. La Commissione dovrebbe presentare una proposta legislativa sul Cbam nel secondo trimestre del 2021 come parte del Green Deal europeo, oltre a una proposta su come includere le entrate generate per finanziare parte del bilancio Ue. (Beb)